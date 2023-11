¿Por qué algunas sobrevivientes de violencia sexual como Raquenel ‘Mary Boquitas’ tardan en contar su historia?

Así le ocurrió la primera y única vez que intentó escapar infructuosamente: “Desde el suelo veía la maleta y sólo podía pensar: ‘Qué bárbara, me lo merezco por intentar abandonar a mi esposo’. Ese peligroso pensamiento de me lo merezco. Cada vez aparecía con más fuerza en mi mente y ya no me podía deshacer de él”, cuenta en uno de los episodios del podcast producido por Uforia, la plataforma de audio de Televisa Univision, y Pitaya Entertainment.