Mary Boquitas se defiende de las acusaciones en su contra por el caso Trevi-Andrade: “Mi mayor crimen fue amarlo”

Allí, entre otras cosas, Raquenel explica que, pese a figurar en documentos legales, “nunca tuve control, ni poder de decisión sobre ningún tema referente a las chicas” y que de todas “la más fiel era yo (…) incapaz de traicionarlo y por eso me dejaba manejar cheques, documentos y demás (…) me hacía su brazo derecho, pero no por ello me otorgaba un trato especial”.