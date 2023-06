Casarse se convirtió en una sentencia para Raquenel 'Mary Boquitas': lo mismo ocurre con millones de niñas

Raquenel estaba “feliz” de dar el sí, pero tal y como explica Fraidy Reiss, directora de Unchained At Last en un reportaje de BBC Mundo, la coerción puede adoptar muchas formas, a veces sutiles, como cuando no se le da tiempo para decidir a la persona, o se impone una alta presión, hay amenazas de ser lastimado u otras.