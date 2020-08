Por esta razón Macaria decidió interpretar a ‘Magdalena’ y no a la mamá de 'Benito Rivers'

Fue a través de la cuenta de Instagram de Vecinos, que la actriz de 70 años habló de los inicios de la serie, honró la memoria de Polo Ortín (Don Roque) y dejó ver su asombro ante el impacto que ha tenido su personaje, ‘Doña Magdalena’. Al inicio de la entrevista, la actriz se mostró incrédula ante el éxito de ‘Doña Magda’. “ Sólo tiene defectos la pobre ‘Magdalena’ y agradezco, y me extraña que la quieran tanto porque es horrenda la señora ”, expresó.

“ Mi primer día en ‘Vecinos’ fue cuando grabamos el piloto y en ese piloto yo no fui Magdalena, yo era Lorena; entonces ahí decidí, es absurdo, yo no puedo ser mamá de un niño de la edad de Octavio (Benito) y ahí nos cambiaron, así me llegó Magda, que ha sido un disfrute estos 15 años”, reveló.