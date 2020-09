“Soy más Silvita, que Mayrín”: Así ha sido la experiencia de Mayrín Villanueva en ‘Vecinos’

Mayrín Villanueva y ‘Silvita’ tienen algo en común, y es su sentido del humor. Así fue como la actriz compartió una de tantas anécdotas en el set de ‘Vecinos’: “Yo soy muy simplona, siempre me río muchísimo. Cada que estamos en los ensayos, me dicen: ‘Pero sí lo leíste, ¿verdad?’, porque yo me empiezo a reír cada vez que estamos en los ensayos, entonces Elías (productor de la serie), siempre me está molestando diciéndome que es porque no leo antes los libretos, y por eso me estoy muriendo de la risa en escena. No es cierto, me río porque me da mucha risa."