‘Benito Rivers’ revela cómo detuvo las grabaciones de Vecinos con una bomba

“Hacia muchas travesuras, me portaba un poquito mal, no media las consecuencias y una vez hice un relajo, paré el foro como tres horas y hacer eso es un problema, más cuando tienes el tiempo encima, yo lo paré aventando una bomba de olor a la cabina, y pues la aventé por estar jugando”, declaró a El Universal.

“ Cuando vi que iban a iniciar las grabaciones de nuevo le mandé un mensaje a Elías (productor), le dije que me gustaría participar porque como muchos saben, me alejé de la tele para jugar fútbol y estudiar, pero como que extrañé la cámara, los foros. Elías me dijo que ya estaba todo escrito para la cuarta pero que vería cómo podría ser y me integré al final de esa temporada, para comenzar la quinta y fue otra vez comenzar de cero. Ya son 16 años los que llevamos, allí crecí y es muy bonito el ser parte de la familia”, comentó al mismo medio.