Tu Vida es Mi Vida: conoce a los personajes de la nueva novela de Univision

Video Tu Vida Es Mi Vida

¡Prepárate para sumergirte en Tu Vida es Mi Vida, una historia llena de pasión, amor y secretos! La nueva telenovela de Univision, está protagonizada por Susan Gonzalez y Valentino Lanús.

Esta producción no solo se destaca por su historia, sino también por el elenco de talentosos actores que darán vida a los inolvidables personajes de esta trama. No te pierdas el gran estreno este 15 de enero a las 8P/7C por Univision.

PUBLICIDAD

Descubre a los actores que le darán vida a los personajes principales.

Laura Flores es Gracia Martínez en Tu Vida es Mi Vida

Laura Flores en la novela Tu Vida es Mi Vida. Imagen Laura Flores en la novela Tu Vida es Mi Vida.

Es la mejor amiga de Isabela. Trabaja como cocinera en el restaurante de la familia Lugo, a quienes adora. Es una mujer leal, fiel, solidaria, alegre, dicharachera, le encanta bailar, trata de buscar lo mejor de cada persona.

Sin proponérselo se convierte en la confidente de todos los personajes que se acercan a ella.

Sofía Rivera Torres es Natalia Ferrer en Tu Vida es Mi Vida

Sofía Rivera Torre en la novela Tu Vida es Mi Vida.



Natalia es la amiga más cercana de Paula. Es una mujer ambiciosa, egoísta e hipócrita. Aunque siempre se muestra astuta y manipuladora, esconde envidias y celos hacia Paula.

Natalia se convierte en socia de Paula en una empresa de cosméticos, pero su verdadera intención es arruinarla y quedarse con lo que más quiere.

Elsa Ortiz es Malena García en Tu Vida es Mi Vida

Elsa Ortiz en Tu Vida Es Mi Vida.



Malena es la esposa de Pepe y madre de Lucía y Teo. Es una mujer egoísta, ambiciosa y superficial, está insatisfecha con su vida. Se dedica a los deportes extremos, descuidando a su familia.

No logra conectar con las necesidades especiales de Teo.

Romina Poza es Lucía Castillo en Tu Vida es Mi Vida

Romina Poza en la novela Tu Vida es Mi Vida.



Lucía es la hija de Pepe y Malena, es una joven madura, estudiosa y responsable. Siempre apoya a su familia y es una buena hija.

Lucía descubre la infidelidad de su madre y se enfrenta a una difícil decisión.

Verónica Merchant es Isabela Ibáñez en Tu Vida es mi Vida

Imagen Verónica Merchant en la novela Tu Vida es Mi Vida.



Isabela es la madre de Pepe y Rafa, es una madre amorosa y entregada a su familia.

PUBLICIDAD

Se lleva mal con Malena, la esposa de su hijo Pepe. En la historia se verá obligada a enfrentar conflictos amorosos y deberá tomar decisiones difíciles.

Sergio Madrigal es Emiliano Serrano en Tu Vida es Mi Vida

Sergio Madrigal en la novela Tu Vida es Mi Vida.



Emiliano es el hijo mayor de Paula, interpretado por Susana Gonzalez. A sus 18 años, es un chico superficial, rebelde y flojo.

Aunque carece de una figura paterna, es sensible en el fondo. Emiliano tiene un problema de alcoholismo, utiliza el alcohol como refugio para manejar sus emociones.

Bruno Piza es Diego Serrano en Tu Vida es Mi Vida

Bruno Piza en la novela Tu Vida es Mi Vida.



Diego, es también hijo de Paula, es un chico de 16 años que no es tan popular y que se lleva mejor con su hermana menor que con Emiliano, su hermano mayor.

Diego tiene dudas sobre sus preferencias sexuales, pero se lo oculta a su familia. Cuando Emiliano descubre esto, intenta ayudarlo a salir de dudas, pero sus acciones solo los alejan más.

Camila Méndez es Susana Serrano en Tu Vida es Mi Vida

Camila Méndez en la novela Tu Vida es Mi Vida.



Susy es la hija más joven de Paula. A sus 9 años, no tiene recuerdos de su padre quien falleció cuando ella era muy pequeña.

Ve en Rolando, su padrino, la figura paterna que no ha tenido. Es una niña lista, dulce, bondadosa y tierna.

Rodrígo Ríos es Mateo en Tu Vida es Mi Vida

Rodrigo Ríos en la novela Tu Vida es Mi Vida.



Teo es el hijo menor de Pepe y Malena. Es un niño que tiene una discapacidad auditiva desde su nacimiento y se comunica a través del lenguaje de señas.

Es bondadoso e inocente, pero sufre por la falta de atención y amor de su madre.

PUBLICIDAD

Roberto Mateos es Alex Catillo en Tu Vida es Mi Vida

Roberto Mateos en la novela Tu Vida es Mi Vida.



Es el padre de Pepe y Rafa, y esposo de Isabela. Es un músico talentoso y amante de la vida.

En el pasado, Alex dejó a Isabela para seguir su sueño musical, pero pronto se dio cuenta de que su verdadera felicidad era su esposa.

En Mi Vida Es Tu Vida, estos personajes se entrelazarán en una trama llena de emociones, secretos y amor. No te pierdas la oportunidad de acompañarlos en sus aventuras y descubrir cómo sus vidas se entrelazan en una historia apasionante. ¡Prepárate para disfrutar de esta telenovela llena de sorpresas!