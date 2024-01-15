Tu Vida Es Mi Vida se estrenó por Univision: mientras Paula recibe una trágica noticia, Pepe descubre un engaño

Tu vida es mi vida, la nueva novela de Univision, protagonizada por Susana González y Valentino Lanús, es un drama que nos sumergirá en la vida de Paula, una exitosa empresaria quien recibe una devastadora noticia de su médico.

Paula Lugo se entera que tiene un tumor cerebral que no puede ser removido quirúrgicamente debido a su ubicación y tamaño, por lo que le quedan apenas seis a ocho meses de vida.

Esta sentencia de muerte sacude a Paula, quien en un intento desesperado por reconectar con sus hijos y disfrutar del tiempo que le queda, toma una decisión radical que cambiará su vida para siempre.

Tras recibir el devastador diagnóstico, decide dejar su trabajo y dedicar el tiempo que le queda a sus hijos. Para ello, compra un foodtruck para viajar durante un año con la familia.



Decidida a hacer realidad este sueño, Paula oculta su enfermedad a todos y les informa a sus hijos que pasarán unos meses juntos viajando y trabajando.

Paula se da cuenta de que ha estado trabajando incansablemente para asegurarse de que sus hijos no les falte nada, pero se ha perdido de disfrutar de su compañía. Así, deja a su amiga y socia Natalia al frente de la empresa.

Mientras tanto, el padre de Paula, Lorenzo (Juan Soler), regresa a México después de un largo viaje por el extranjero. Al enterarse del viaje familiar decide unirse a ellos y convence a Paula de visitar Valle de Bravo, donde tienen una casa de campo.

Paula viaja con su familia a Lagos de San Juan, el lugar donde vive Pepe, interpretado por Valentino Lanús, quien está casado con Malena, una mujer adicta a los deportes extremos.

Pepe, por su parte, se entera de que su esposa lo está engañando y decide confrontarla. Aunque Malena logra sacar a su amante de la casa antes de que Pepe llegue, hay evidencia de su infidelidad.

Pepe, lleno de dolor y furia, decide poner fin a su relación con Malena y regresa a la fiesta de aniversario de sus padres con el corazón roto.

Un encuentro inesperado

Durante la celebración de los 40 años de casados de su padres, a lo lejos se oye una canción romántica antigua a todo volumen, la melodía proviene del foodtruck de Paula, que está estacionado a las afueras del restaurante de la familia de Pepe.

Esto molesta a Pepe quien sale a confrontar a Paula y su familia por el escandalo. Ahí Pepe se entera de que el terreno que cree que le pertenece a él y a su familia, realmente es de Paula y su padre.

La discusión rápidamente se calma, y Lorenzo decide llevar a Paula a la casa de campo que tienen en la región.

En este lugar, Paula recuerda momentos felices de su infancia, pero también enfrenta el dolor de la pérdida de Germán, su difunto esposo, quien falleció en el lago cercano.

Durante una conversación, Paula descubre que Lorenzo tuvo un amorío en el pasado con la madre de Pepe. Esto plantea interrogantes sobre si Paula le revelará la verdadera razón de su cambio de vida a su padre y si Pepe descubrirá la identidad del amante de Malena.

El primer capítulo de Tu vida es mi vida nos sumerge en un emocionante drama familiar lleno de secretos, decisiones radicales y la búsqueda de la felicidad en medio de la adversidad.