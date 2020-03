Como campeón, con amor y con su hijo: así fue el gran final de Ringo por Univision

El terror de un villano

Julia lo quería tras las rejas. Él fue el culpable de la muerte de su padre: lo asesinó sin piedad con un disparo. Sí, no descansaría hasta que Diego pagara por sus crímenes. Con la ayuda de Ringo y de la policía, lo citó en un restaurante haciéndole creer que le cedería todo el poder de su empresa cervecera. Cara a cara lo culpó por el asesinato de su papá, pero él reaccionó violentamente y amenazó con asesinarla al verse rodeado por la policía.

Parecía que todo terminaría en tragedia y que el villano escaparía impunemente. Sin embargo, Ringo aprovechó un descuido de su enemigo y logró salvar a Julia y detenerlo . Ya en el suelo, el boxeador no se contuvo y lo golpeó hasta dejarlo indefenso. Más tarde, el antiguo promotor y representante de deportistas acabó recluido en un penal de máxima seguridad.

La condena de una madre



Ella estaba empeñada en recuperar a Ringo. Su obsesión por él la había llevado a utilizar a su propio hijo para cumplir con su objetivo. Pero toda su realidad se oscureció de un momento a otro. Tras ser detenida por la policía de Estados Unidos acusada de traficar con drogas, Gloria no pudo despedirse de su pequeño. Ringo se enteró de la situación y no tuvo más remedio que mentirle a Santiago para que no supiera el triste destino de su madre. Con un hueco en el corazón, el pequeño encontró consuelo en los brazos de su papá ante la ausencia de Gloria.