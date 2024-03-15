Únete al final de temporada de ¿Quién Caerá? con Adamari López esta noche por UNIMÁS

¿Quién Caerá? llega a su final de temporada después de muchas caídas, risas, diversión y momentos conmovedores que vivimos de la mano de nuestra querida presentadora Adamari López. No te puedes perder las emociones que estarán a la orden esta noche a partir de las 7P/6C por UNIMÁS.

Este divertido show que conquistó a chicos y grandes desde su estreno en enero pasado fue el gran regreso de la boricua a la conducción, dándonos momentos muy especiales junto a los concursantes que querían llevarse el gran premio de la noche.

De las risas, al romance y a los momentos más emotivos en ¿Quién Caerá?

Desde el comienzo, la simpatía de la también actriz estuvo presente, desde sus maniobras para ayudar a los participantes a dar las respuestas correctas para avanzar en el show, hasta las bromas que les jugó en ocasiones antes de caer.

No obstante, también se vivieron momentos muy románticos, en los que la bella villana de telenovelas cautivó a más de uno de los concursantes y no faltaron los divertidos coqueteos.

Video Adamari protagoniza una escena improvisada dirigida por uno de los concursantes de ¿Quién Caerá?



La ganadora de Mira Quién Baila mostró en cada oportunidad su gusto por el baile, y no dudó en sacar a relucir sus pasos con los participantes.

Además, Adamari también dejó ver a quien sería su eterno "enamorado" del show, la camarita que la acompañó en toda la temporada y que le llevó más de un regalo.



Sin embargo, también se vivieron momentos muy emotivos debido a las historias de los concursantes que buscaban ganar el premio por una buena causa o para cumplir un sueño.

Adamari recordó el cáncer que padeció debido Angelo, uno de los participantes que quería llevarse la recompensa para ayudar a su hermana que sufre la misma enfermedad.

La conductora incluso llegó a las lágrimas al ver que Adryan, el jugador que quería cumplir su sueño de formar una familia con su pareja, logró ganar el gran premio.

Video Adamari López rompe en llanto como nunca antes en ¿Quién Caerá?



Así, cada episodio se convirtió en la oportunidad para divertirse desde casa, probando los conocimientos y respondiendo las trivias en familia.

Si te gustaría participar en el show como uno de los concursantes, no dudes en aplicar en el casting aquí para tener la oportunidad de jugar y ganarte el dinerito del premio.

