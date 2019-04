Tras el asesinato de su madre, esta joven cuenta cómo supo que el acusado del crimen era alguien de su familia

Después se bajó de su vehículo y entró a la tienda de la gasolinera, donde pidió al empleado que llamara a la policía. Cuando los agentes llegaron, no ofreció resistencia al arresto.

Poco antes del incidente, Ana había hablado por teléfono con su madre. “Nos despedimos como un día normal, después le mandé un texto y nunca más me contestó”, aseguró la joven. Horas después comenzó su pesadilla, ¿qué podría haber llevado a su medio hermano a cometer un acto tan atroz?

“Esto no tiene límite, esto tienen que pagarlo porque esto es un súper crimen que han cometido, con mi hija”, afirmó Rafael Llorens, padre de la víctima y abuelo de Ana.

“No tengo palabras para describir cómo me siento”, dijo su hija Ana, quien abrió una página de ayuda en Go Fund Me para costear el inesperado funeral de su madre.