"Hasta las camas se mojan por la lluvia": el sueño de estos niños es una casa para sus abuelitos

El padre de los niños los abandonó, pero sus abuelos se hicieron cargo y trabajan arduamente para poder darles de comer; sin embargo, la situación del humilde cuarto en donde viven en Honduras no es la mejor.

Los niños a su corta edad saben las necesidades que tiene su familia, por eso para Navidad no quieren juguetes, sino una casa en donde puedan estar tranquilos, no pasen frío, no se mojen y sus abuelos puedan descansar tras el trabajo.