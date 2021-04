Autoridades en Panamá hallan pago cuestionable a funcionario público en medio de litigio matrimonial

Un litigio matrimonial en tribunales de Panamá ha sacado a la luz un pago no justificado a un alto funcionario del aeropuerto panameño por parte de la empresa que maneja la franquicia de la cadena internacional de joyerías Pandora en ese terminal aéreo, según una auditoría de la Procuraduría General de la Nación obtenida en exclusiva por Primer Impacto.

Carrillo no afronta cargos criminales en Panamá.

Al ser interrogada por el Ministerio Público, Ortiz dijo que no recordaba el motivo por el cual había escrito el nombre del funcionario, pero aclaró que generalmente lo hacía cuando los cheques eran autorizados por Mohinani. Ortiz no está bajo investigación.

"Lo único que tengo que decir es que no he recibido ningún pago de nadie. Las autoridades deben hacer su trabajo", dijo Carrillo en un mensaje a Univision el lunes.

“Mi esposo me confesó de grandes sumas de dinero que le daba al señor Franklin Carrillo, 5,000 dólares mensuales por cada tienda durante el contrato de 10 años que ofrecía Tocumen", declaró Aswani en una denuncia penal contra su esposo en marzo de 2015.

Univision intentó obtener un comentario del abogado luego de que se conociera el concepto de la Procuraduría, pero no respondió.

De acuerdo con la acusación, Mohinani excluyó arbitrariamente de la franquicia a su esposa en una escritura pública registrada en septiembre de 2018, lo cual configura la falsedad en documento público por cuanto Aswani posee el 50 por ciento de las acciones y no fue notificada de las modificaciones.

"Me sentía humillada. En ese momento como yo estaba grabando toda la agresión que estaba sucediendo dentro de la casa, él quería arrebatarme mi celular", dijo Rina Aswani a Primer Impacto.

El video de la disputa desapareció de forma misteriosa de los archivos de la corte. Ambas partes alegan no saber qué ocurrió.

“Yo no entendía por qué sufría el rechazo constante de mi esposo, por qué me pegaba, por qué me escupía,” dijo Aswani.