Dos niños mueren en Detroit a causa del frío mientras dormían en una camioneta tras meses sin una vivienda

Dos niños murieron esta semana en Detroit por exposición al frío mientras dormían en una camioneta junto a su familia en el estacionamiento de un casino.

La madre de las víctimas, de 2 y 9 años de edad, descubrió este lunes que no respiraban tras pasar la noche. Fueron trasladados a un hospital, donde solo se pudo declarar su muerte.

Según el capitán de la policía de Detroit, Nathan Duda, la familia había ingresado su vehículo en el estacionamiento del Hollywood Casino alrededor de la 01:00 a.m. del lunes para pasar allí la noche, pero se quedó sin gasolina poco después y la calefacción dejó de funcionar.

Detroit registra en estos días frías temperaturas de alrededor de 12ºF, que en ocasiones bajan hasta los 6.

"Es un día terrible en Detroit", dijo su alcalde, Mike Duggan.

La familia, formada por dos adultos y cinco niños de entre 2 y 13 años, llevaba “dos o tres meses” viviendo en el vehículo, que movían de lugar cuando les era posible, según dijeron las autoridades este martes en una rueda de prensa.

En ocasiones lo dejaban en estacionamientos de casinos, por contar con mayor seguridad y poder acceder a los baños.

Investigan el apoyo de las autoridades locales a la familia tras meses sin vivienda

Su madre se había comunicado con el ayuntamiento de la ciudad el pasado 25 de noviembre, buscando ayuda para poder acceder a una vivienda, pero "no se llegó a ninguna resolución", según confirmó el alcalde Duggan.

"Por alguna razón, esto no se consideró una emergencia que hiciera que un trabajador social visitara a la familia... Hasta donde hemos podido determinar hasta ahora, la familia nunca volvió a llamar para solicitar el servicio", agregó.

"Y hasta donde hemos podido saber, tampoco nuestro personal que trabaja con personas sin hogar se comunicó de manera proactiva para decir: '¿Qué pasó con su situación? ¿Se resolvió?' ", criticó el alcalde.

Duugan, quien dijo que había camas disponibles en refugios para familias "a solo unas pocas millas de distancia", dio a su personal un plazo de dos semanas para revisar el historial de contactos de la familia con las autoridades locales.

El alcalde enfatizó que Detroit tiene 1,400 camas disponibles para personas que buscan refugio y una línea de ayuda a la que pueden llamar.

“El camino más corto para alguien en una emergencia es ir a una comisaría de policía. Ellos te guiarán por el proceso y te llevarán a un refugio”, concluyó el alcalde.