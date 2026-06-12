Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del viernes 12 de junio Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

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En el día 12 de 06, celebramos a Onofre, anacoreta († 400), un faro de espiritualidad en el desierto egipcio, cuyo legado de profundidad interior y dedicación a la oración ha inspirado a solitarios y buscadores de Dios a lo largo de los siglos.

La vida y obra de Onofre, anacoreta († 400)

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El anacoreta Onofre fue un destacado maestro espiritual en la Tebaida, conocido por ser un guía para otros solitarios que buscaban una vida de contemplación y oración. Vivió en las primeras centurias del cristianismo, en una época donde el desierto se transformó en un lugar sagrado para aquellos que deseaban profundizar en su fe. Su fama de santidad era bien conocida, así como su sabiduría acerca de las dificultades y grandezas de la vida en soledad, lo que le valió el respeto y la búsqueda por parte de otros monjes, incluyendo a Pafnucio, quien estuvo a su lado en sus últimos momentos.

Onofre es un símbolo de la profundidad interior y el compromiso espiritual. A través de su vida, demostró que la verdadera esencia de la fe radica en una relación íntima con Dios, marcada por la oración y la entrega desinteresada. Si Pafnucio no hubiera escrito la biografía de Onofre, su legado podría haber sido olvidado, pero su historia nos recuerda la importancia de la contemplación y la búsqueda de una vida plena en el amor divino.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Onofre refleja un vínculo profundo con Jesús, a través de su dedicación a la oración y su deseo de guiar a otros hacia el amor de Dios. Si bien no fue testigo directo de eventos narrados en los Evangelios, su camino de santidad y penitencia encarna los valores del cristianismo, mostrando cómo vivir en conformidad con la fe. Su legado espiritual es un recordatorio de que el compromiso con la vida espiritual es esencial en un mundo que a menudo valora lo superficial.

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En momentos de mayor dificultad, Onofre enseñó a otros a dejar que el alma rebose amor de Dios, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la fe puede ofrecer **gran salud** y salvación. Su testimonio admirable es una invitación a profundizar en la vida espiritual, aún en tiempos donde lo duradero parece escaso y efímero.

Todos los santos que celebramos este viernes

Juan de Sahagún, León III, Olimpio, Anfión, Nicolás, Esquilo, Gereboldo, Antonina, Basílides, Cirino, Nabor, Nazario, Onofre, Plácido

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.