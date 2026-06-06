Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del sábado 6 de junio Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

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En este día sábado 6 de junio, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Marcelino Champagnat, fundador (1789-1840), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Marcelino Champagnat, fundador (1789-1840)

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Marcelino Champagnat nació en Lyon, Francia, en 1789, en los inicios de la Revolución francesa. A pesar de las adversidades de su época, fundó la Orden de los Hermanitos de María, conocida como los Maristas de la Enseñanza. Desde joven, su madre le inculcó valores fundamentales de sencillez y fe, lo que influyó profundamente en su vida cristiana. Se convirtió en un modelo educativo notable, superando su falta de conocimientos iniciales, para guiar a niños y jóvenes, especialmente aquellos en áreas rurales con escasas oportunidades educativas.

Se ordenó sacerdote en 1816 y, al día siguiente, junto a compañeros, se consagró a María en el santuario de Nuestra Señora de Fourvière, cimentando así el compromiso de fundar la Sociedad de María. Desde un inicio, Marcelino Champagnat tuvo la visión de establecer una rama de Hermanos dedicada a la enseñanza, buscando siempre nuevas formas de responder a las necesidades educativas de su tiempo.

Relación con Jesús y legado espiritual

Marcelino Champagnat vivió su vida en profunda caridad, enfocándose en la instrucción de la niñez y juventud. Su compromiso a educar a los niños en su dignidad fue motivado por la convicción de que la ignorancia era una de las peores lacras de la humanidad. Su esfuerzo por abrir caminos de conocimiento y fe se tradujo en un legado que se extendió rápidamente, resonando a lo largo de Europa y luego en otros continentes.

El reconocimiento de su obra llegó con su canonización el 18 de abril de 1999 por el papa Juan Pablo II, reafirmando la importancia de su compromiso educativo y su espiritualidad. Su vida es un testimonio del amor cristiano, que se manifiesta en su dedicación a aquellos que más lo necesitan, un verdadero reflejo del compromiso educativo y espiritual que marcó su existencia.

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Todos los santos que celebramos este sábado

Norberto, Claudio, Alejandro, Juan, Justo, Vicente, Agobardo, Eustorgio, Artemio, Cándida, Paulina, Bonifacio, Amancio, Lucio, Hilarión el Joven, Felipe, Marcelino Champagnat

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.