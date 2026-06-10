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Iglesia católica

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este miércoles 10 de junio

Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

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Hoy miércoles 10 de junio, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Juan Dominici, cardenal († 1420), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Juan Dominici, cardenal († 1420)

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Juan Dominici, cardenal, nació en una familia de modestos recursos, con padres cristianos ejemplares que marcaron su vocación desde joven. Aunque enfrentó dificultades al ser rechazado en su primer intento de unirse al convento en Santa María Nova, su persistencia y deseo de servir a Dios lo llevaron a ser admitido tras una segunda solicitud. Con un espíritu de penitencia y una vida austera, Juan se destacó no solo por su predicación, que renovó la vida cristiana, sino también por su habilidad artística al miniaturizar libros con escenas de la vida de Jesús, mostrando su profundo compromiso con la fe.

Durante su ministerio, Juan Dominici se convirtió en un reformador clave de su época, opacando el preocupante estado de relajación en los conventos dominicos tras la peste que asoló Italia. Fue elegido prior y vicario general en múltiples conventos, donde impulsó la renovación y el retorno a la observancia estricta de la Orden. Su vocación lo llevó a fundar un noviciado en Cortona, asegurando que el futuro de la Orden reposara en una nueva generación de jóvenes comprometidos con el cristianismo.

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Relación con Jesús y legado espiritual

Juan Dominici fue testigo del sufrimiento y la confusión en la Iglesia de su tiempo, donde intervenía directamente en la solución de problemas graves que afectaban a la comunidad católica. Su compromiso por la unidad le llevó a gestionar la renuncia de varios papas y antipapas, culminando en la elección del Papa Martín V. A través de su dedicación, Juan se convirtió en un pilar de la restauración de la paz dentro de la Iglesia, trabajando incansablemente para resolver las divisiones que la amenazaban. Su intervención fue fundamental para devolver **unidad y paz** a la comunidad cristiana.

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La vida de Juan Dominici es un ejemplo de entrega y compromiso, ya que no solo se limitó a observar los problemas que le rodeaban, sino que se comprometió a actuar en favor de todos, haciendo esfuerzos por la mejora de la Iglesia y la fe cristiana. Murió el 10 de junio de 1420, dejando un legado espiritual que resuena hasta nuestros días.

Todos los santos que celebramos este miércoles

Timoteo, Máximo, Asterio, Alejandro, Aureliano, Bardón, Blanco, Basílides, Mandalo, Diosdado, Arecio, Rogato, Críspulo, Restituto, Zacarías, Getulio, Cereal, Amancio, Primitivo, Trípodes, Benjamín, Félix, Victoriano, Maurino, Juan Dominici, Oliva.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.


Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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