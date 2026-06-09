Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del martes 9 de junio Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

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En este día martes 9 de junio, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Efrén, confesor y doctor de la Iglesia (c. a. 306- c. a. 375), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Efrén, confesor y doctor de la Iglesia (c. a. 306- c. a. 375)

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Efrén, conocido como el "cantor de la Inmaculada", nació en Nisibe, Siria, alrededor del año 306, en una época marcada por las persecuciones contra los cristianos. Su vida se desenvolvió en el siglo IV, donde se destacó por su compromiso con la fe cristiana y su labor pastoral. Se le atribuyen contribuciones significativas tanto como diácono como laico, dedicándose al estudio de la Biblia y a la oración y mejorando la comunidad cristiana a través de sus escritos y acciones.

En sus obras, Efrén aborda temas fundamentales de la doctrina cristiana y se opone a la herejía, mientras que sus poesías elevan el culto divino, permitiendo que el mensaje cristiano se arraigara mayormente en el pueblo. La influencia de sus enseñanzas se extendió a través de diversas tradiciones y lenguas, consolidándose como una figura esencial dentro del desarrollo de la espiritualidad cristiana en Oriente.

Relación con Jesús y legado espiritual

En sus textos, Efrén expresa con profundidad su conexión con Jesús, especialmente en la manera en que presenta la Eucaristía. Defendió la doctrina de la resurrección y utilizó su capacidad poética para hacer accesible la fe a través de melodías y canciones que resonaban en la vida cotidiana de las personas. Se narra que tuvo una visión que simbolizaba la extensión de su mensaje y su elocuencia; aquel momento clave se resume en nacía una vid naciente, que se extendía por todo el mundo.

El legado de Efrén no se limita a su contribución literaria, sino que también incluye su acción social, como la fundación del primer hospital en Edesa. Su muerte, ocurrida entre 373 y 378, no detuvo su impacto, ya que fue reconocido como doctor de la Iglesia en 1920 por Benedicto XV, consolidando su influencia en la historia del cristianismo.

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Todos los santos que celebramos este martes

Efrén Siro, Jorge, Ricardo, Maximiano, Tecla, Mariana, Marta, Amai, Diómedes, Ananías, Cuadrado, Primo, Feliciano, Vicente, Pelagia, Columba, Julián, José Anchieta

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.