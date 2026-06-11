Iglesia católica Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este jueves 11 de junio Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

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En este día jueves 11 de junio, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Bernabé, Apóstol (s. i), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Bernabé, Apóstol (s. i)

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Bernabé, Apóstol, nació en Chipre y su figura es fundamental en la expansión del cristianismo en el siglo I. Aunque no hay detalles concretos sobre su juventud, se le menciona en el contexto de la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Era conocido por su generosidad y su fuerte compromiso con los valores del Evangelio, que reflejó al vender su campo y entregar el dinero a los Apóstoles, actuando así en consonancia con el mandato de amor de Jesucristo.

Su relevancia se extiende más allá de su papel inicial; fue un defensor clave del Apóstol Pablo, ayudándolo a integrarse en la comunidad cristiana tras su conversión. Además, Bernabé participó en el establecimiento de la Iglesia de Antioquía, donde tuvo un papel crucial en la proselitización entre los gentiles, marcando un punto de inflexión en la historia del cristianismo.

Relación con Jesús y legado espiritual



Bernabé fue testigo de varios eventos importantes del inicio de la Iglesia y su conexión con Jesús fue evidente en sus acciones altruistas y su dedicación al Evangelio. Se destaca su intervención en la evangelización, donde junto a Pablo, viajaron a diversas ciudades, llevando la fe a los que no eran judíos. Un momento clave de su ministerio fue cuando se decidió que «Segregadme a Pablo y a Bernabé» para la obra a la que el Espíritu Santo los llamaba, lo que sentó las bases para la expansión del cristianismo.

A través de su vida, Bernabé dejó un legado de amor y compromiso hacia los demás y su figura se sigue venerando, recordándose como un pilar fundamental en la historia de la salvación. Su dedicación y escritura, como la Carta de Bernabé, reflejan la profundidad de su fe y su influencia en el desarrollo del cristianismo.

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Todos los santos que celebramos este jueves

Nuestra Señora de la Capilla, Bernabé, Félix, Fortunato, Remberto, Apolo, Manasés, Alejo, Aleida, Juan, Teófilo, Hugo, Espinolo, Espín, Parisio, María Rosa Molas, Rosalina.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.