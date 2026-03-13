lupus Ayuda de impacto: Joven guatemalteca busca una segunda oportunidad de vida A sus 19 años, la vida de Marcela Pedroza ha sido una carrera de resistencia. Diagnosticada con lupus eritematoso sistémico desde los 9 años, lo que comenzó como una infancia marcada por hospitales y la incomprensión de sus compañeros, hoy se ha convertido en una carrera contra el tiempo: Marcela necesita urgentemente un trasplante de hígado.

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El lupus, una enfermedad autoinmune donde el cuerpo se ataca a sí mismo, ha causado estragos en el organismo de Marcela, provocándole desde derrames pulmonares hasta una cirrosis medicamentosa y fibrosis hepática. Según el cirujano Gustavo Aguilar, la situación es crítica: la joven requiere el procedimiento en un plazo no mayor a seis meses para garantizar su supervivencia.

"A mí me gustaría llevar una vida normal, no tenerme que estar preocupando por tomar medicamentos o levantarme con dolor", confiesa Marcela entre lágrimas, quien sueña con convertirse en médico para ayudar a otros que, como ella, enfrentan batallas de salud.

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Marcela ha pasado gran parte de su vida en hospitales y desde que era pequeña ha padecido las consecuencias de su enfermedad. Con el paso del tiempo, el lupus también ha afectado a su hígado. Esta situación le ha provocado una falla hepática.

Cada día que pasa, la situación empeora y le urge recibir un trasplante de hígado.

El donante

En medio de la angustia, la esperanza llegó desde su propio hogar. Juan Pablo Pral, pareja de la madre de Marcela, no dudó en ofrecerse como donante vivo. En un procedimiento de alta complejidad que durará aproximadamente 14 horas, los médicos extraerán cerca de 750 gramos de su hígado (el lóbulo izquierdo) para dárselo a la joven. "Es algo que nació de mí... lo hago por amor a ellas, que son mi familia", afirma Juan Pablo. Por su parte, Vera Cordón, madre de la joven, describe el gesto como un "sacrificio de amor" sin precedentes.

Un llamado a la solidaridad

Su madre intenta mantener fuerte y serena a Marcela, pero las dos saben que la vida de ella está en una carrera contrarreloj.

Aunque el donante ya está listo, el obstáculo final es económico. El costo del trasplante y los cuidados postoperatorios ascienden a 200,000 dólares, una cifra inalcanzable para la familia sin apoyo externo. Vera ha organizado diversas actividades de recaudación y hace un llamado desesperado a la comunidad: "Pido que me ayuden a salvarla, para darle una segunda oportunidad y que ella pueda cumplir sus sueños".

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