Quedó con una embarazada por FB, la mató y le arrancó el feto para quedarse con él: ahora pasará el resto de su vida en la cárcel

Amber Waterman, la mujer que le quitó la vida a una mujer embarazada y a su bebé fue sentenciada; en N+ Univision te contamos la historia de la mujer que engañó a su vítima por medio de la red social Facebook.

Brad Karren, quien es juez del circuito del condado de Benton, impuso dos cadenas perpetuas consecutivas sin la posibilidad de que tenga libertad condicional, que se cumplirán además de las condenas federales que Waterman ya enfrenta por secuestro con resultado de muerte.

En ese sentido, las sentencias que recibió fueron dos cadenas perpetuas por el homicidio de las víctimas, Amber, se declaró culpable del asesinato de Ashley Bush, de 33 años, y de su bebé que no había nacido en 2022.

Amber Waterman planeó un engaño para contactar a su víctima

La investigación estableció que, en octubre de 2022, Waterman utilizó un alias para contactar a Bush por Facebook y atraerla con una oferta laboral falsa. La víctima, con 31 semanas de embarazo, acudió primero a una supuesta entrevista en una biblioteca pública y días después aceptó reunirse nuevamente bajo el pretexto de conocer a un "supervisor". Fue entonces cuando subió a un vehículo manejado por Waterman.

Las autoridades detallaron que Bush fue secuestrada y trasladada a una vivienda en Pineville, Misuri. Horas más tarde, servicios de emergencia recibieron una llamada por un bebé que no respiraba. Waterman intentó atribuirse el parto, pero la autopsia y las pruebas revelaron que el bebé era de Bush y que ambas murieron a consecuencia del crimen. El informe forense concluyó homicidio por trauma penetrante, además de un intento de extracción del feto y acciones para ocultar el cuerpo.

Amber Waterman aceptó un acuerdo con la fiscalía y fue condenada a dos cadenas perpetuas consecutivas. Imagen Benton County Sheriff's Office

¿Por qué no fue sentenciada a pena de muerte?

Al aceptar su culpabilidad por dos cargos de homicidio capital premeditado, Waterman evitó la pena de muerte que la fiscalía estatal había solicitado. El Tribunal Supremo de Arkansas ya había determinado que el proceso estatal no violoba el principo de doble incrimicación, pese a lascausas federales paralelas.

Durante la audiencia, la fiscalía leyó declaraciones de impacto de familiares y amigos de la víctima. "Ashley soñaba con ser madre", se escuchó en una de ellas.

Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Benton calificó el caso como uno de los crímenes más atroces enfrentados por sus investigadores y reconoció el profundo impacto comunitario.

Como parte del acuerdo, Waterman deberá proporcionar información adicional a los fiscales para contribuir al esclarecimiento total de los hechos y al cierre emocional de la familia.

