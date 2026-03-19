Reality show Planeta Alofoke: El Preview, un programa especial donde conocerás a los primeros participantes y más En Planeta Alofoke: El Preview tendrás un emocionante adelanto de lo que verás en el reality show Planeta Alofoke. Fecha de estreno, horario y más.



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Video Planeta Alofoke: El Preview, estreno domingo 12 de abril

En Planeta Alofoke: El Preview los fans tendrán acceso a contenido especial del reality show 24/7, previo al gran estreno de Planeta Alofoke.

Planeta Alofoke: El Preview: fecha de estreno del programa especial del reality show

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Planeta Alofoke: El Preview, la antesala del reality show, se estrena el domingo 12 de abril a las 10P/9C, a través de la señal de Univision y también en el canal de YouTube de Univision.

En cuanto a Planeta Alofoke, el reality show 24/7, este inicia el lunes 13 de abril. Mantente pendiente para conocer más detalles.

Planeta Alofoke: El Preview, estreno el domingo 12 de abril Imagen TelevisaUnivision

¿De qué tratará Planeta Alofoke: El Preview?

En este programa especial, se presentarán los primeros participantes del reality (en total serán diez) que formarán parte de esta intensa competencia, así como la dinámica y las reglas del show.

Conducido por Santiago Matías ‘Alofoke’, junto a invitados especiales, Planeta Alofoke: El Preview ofrecerá un vistazo de las historias, personalidades y conflictos que seguro convertirán a Planeta Alofoke en el reality más popular.

Y esto es solo el comienzo, porque en total habrá cuatro programas especiales. Cada semana, los domingos, podrás disfrutar un resumen con los momentos más impactantes, emotivos y emocionantes de la semana, así como las estrategias, alianzas y traiciones durante la competencia.

Dichos programas especiales se transmitirán en estas fechas:

Domingo 12 de abril

Domingo 19 de abril

Domingo 26 de abril

Domingo 3 de mayo

Planeta Alofoke, el nuevo reality show que dará mucho de qué hablar

Planeta Alofoke promete marcar un antes y después en los formatos de competencia 24/7. El reality show tendrá una dinámica innovadora, ya que los participantes se enfrentarán a un entorno lleno de desafíos, tensión, alianzas y sorpresas.

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Esto los llevará a desarrollar sus mejores estrategias desde el inicio, para demostrar que son los concursantes más fuertes.