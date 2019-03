La capitana 'Beba' hizo una entrada triunfal al foro de Pequeños Gigantes, montada en un pony. La pequeña de 6 años, originaria de Chicontepec, Veracruz, no sólo presumió ser una excelente jinete, también compartió su poesía náhuatl, lengua que le enseñó su abuelo paterno. Para este escuadrón, el duelo estuvo conformado por tres cantantes: Ainara Madrid, Kevin Duarte y Alondra Girón. Los juces deliberaron sin titubeos, quien se quedó en el escuadrón fue Kevin (9 años), que interpretó el tema 'Se me olvidó otra vez' de Juan Gabriel, el cual le dedicó a 'La Vero'. Llegó el turno de escoger a la bailarina. Ramón Leyva participó en las coreografías de Valeria Vallado y Fátima Serna, esta última resultó eliminada tras bailar el tema 'Can't stop the feeling'.