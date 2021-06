El amor de Sanem y Can voló como un Pájaro Soñador: así fue el final de la novela turca

Al convertirse en el editor de su libro, Yigit le propuso a Sanem viajar para promocionarlo, pese a que aún no estaba escrito, pues de esa manera la alejaría de Can. Su gran oportunidad llegó cuando ella le dio a su novio su valiosa libreta para que se diera cuenta de cuánto lo amaba. Para separarlos, Yigit quemó el cuaderno y culpó a Can, quien molesto lo golpeó y provocó que se impactara en un escalón.