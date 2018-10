Estos colaboradores guiarán a las 10 habitantes de la mansión NBLU

La modelo plus size Denise Bidot es la nueva directora de NBLU. Con ella, las chicas irán de la mano para convertirse en grandes comunicadores. Sin embargo, la autora del movimiento "No hay forma incorrecta de ser mujer" no estará sola, la acompañarán siete personalidades que, junto con ella, pulirán a las habitantes de la mansión para convertirlas en dignas representantes de Nuestra Belleza Latina.