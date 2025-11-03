¿Dónde y a qué hora ver hoy el gran inicio de 'Monteverde'?
La telenovela estelarizada por Gabriel Soto y África Zavala se estrena hoy y tú no puedes perdértela
Hoy marca el estreno de la prometedora telenovela “Monteverde” por Univision, una producción que mezcla drama, romance y misterios en el pintoresco pueblo homónimo. África Zavala y Gabriel Soto, y bajo la producción de Lucero Suárez, estelarizan esta historia que promete sorprender a la audiencia desde su primer capítulo.
El gran arranque de “Monteverde” será este lunes 3 de noviembre a las 10P/9C. por Univision. Además, los capítulos estarán disponibles al día siguiente en el sitio oficial para que no pierdas detalle.
¿De qué trata la telenovela?
En “Monteverde”, conocermos a Carolina Robles (África Zavala), una madre cuya vida se da vuelta al ser acusada injustamente de fraude. Para escapar de su esposo corrupto y proteger a su hijo, adopta la identidad de su hermana gemela Celeste y huye al remoto pueblo de Monteverde, un lugar donde las mujeres prácticamente no existen y el tiempo parece detenido.
Allí se encontrará con Óscar León (Gabriel Soto), un hombre marcado por la traición que ha cerrado su corazón al amor; pero el encuentro entre ellos despertará pasiones, secretos y peligros que pondrán todo en jaque.
¿Por qué verla hoy?
- Actuaciones principales: La química entre África Zavala y Gabriel Soto es uno de los grandes atractivos del proyecto.
- Producción de lujo: Con Lucero Suárez al frente y una historia adaptada del éxito chileno Isla Paraíso, la telenovela apuesta por frescura y emoción.
- Lenguaje universal: Amor, identidad, secretos familiares… temas que conectan con audiencias amplias.
Disfruta de esta gran historia a partir de hoy por Univision a las 10P/9C y descubre “Monteverde” desde su primer capítulo.