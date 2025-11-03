TV SHOWS
¿Dónde y a qué hora ver hoy el gran inicio de 'Monteverde'?

La telenovela estelarizada por Gabriel Soto y África Zavala se estrena hoy y tú no puedes perdértela

Video Gabriel Soto será un hombre duro por culpa de una mujer en 'Monteverde'

Hoy marca el estreno de la prometedora telenovela “Monteverde” por Univision, una producción que mezcla drama, romance y misterios en el pintoresco pueblo homónimo. África Zavala y Gabriel Soto, y bajo la producción de Lucero Suárez, estelarizan esta historia que promete sorprender a la audiencia desde su primer capítulo.

El gran arranque de “Monteverde” será este lunes 3 de noviembre a las 10P/9C. por Univision. Además, los capítulos estarán disponibles al día siguiente en el sitio oficial para que no pierdas detalle.

¿De qué trata la telenovela?

En “Monteverde”, conocermos a Carolina Robles (África Zavala), una madre cuya vida se da vuelta al ser acusada injustamente de fraude. Para escapar de su esposo corrupto y proteger a su hijo, adopta la identidad de su hermana gemela Celeste y huye al remoto pueblo de Monteverde, un lugar donde las mujeres prácticamente no existen y el tiempo parece detenido.

Allí se encontrará con Óscar León (Gabriel Soto), un hombre marcado por la traición que ha cerrado su corazón al amor; pero el encuentro entre ellos despertará pasiones, secretos y peligros que pondrán todo en jaque.

Video África Zavala se disfrazará de monja en 'Monteverde', ¿para escapar de la justicia?

¿Por qué verla hoy?

  • Actuaciones principales: La química entre África Zavala y Gabriel Soto es uno de los grandes atractivos del proyecto.
  • Producción de lujo: Con Lucero Suárez al frente y una historia adaptada del éxito chileno Isla Paraíso, la telenovela apuesta por frescura y emoción.
  • Lenguaje universal: Amor, identidad, secretos familiares… temas que conectan con audiencias amplias.

Disfruta de esta gran historia a partir de hoy por Univision a las 10P/9C y descubre “Monteverde” desde su primer capítulo.

