¿De qué trata Monteverde, la nueva telenovela de Gabriel Soto y África Zavala?

Gabriel Soto y África Zavala estelarizan 'Monteverde', la telenovela de Lucero Suárez que se estrenará este 3 de noviembre por la pantalla de Univision para conquistar a la audiencia comon lo hizo en México.

¿De qué trata 'Monteverde'?

Monteverde es un tranquilo y pintoresco pueblo, habitado sólo por hombres, donde el tiempo parece haberse detenido; sin embargo, bajo su apacible fachada se ocultan secretos y conflictos, que al descubrirse transformarán para siempre la vida de sus habitantes.

La historia comienza cuando Carolina Robles, esposa y madre dedicada a su familia, tiene que salir huyendo de la ciudad por la traición de su esposo, Carlos Rojas, un hombre corrupto que la incriminó en un fraude que él cometió. Sin saber a dónde ir, acude con su hermana gemela para pedirle ayuda; ella es Celeste, una monja entregada a su religión, que está por cumplir una misión en Monteverde, donde el parroco del pueblo ha solicitado su ayuda.

Es así como a Monteverde, y ante la expectativa de sus habitantes, llega un camión lleno de mujeres, liderado por una monja; al verla bajar descubrimos que no es Celeste, sino Carolina que ha adoptado su identidad para refugiarse en el lugar junto con su hijo Andrés y su nana Juanita, quien la ha acompañado en esta travesía; esto es el inicio de una serie de romances, traiciones y redenciones.

Carolina intenta mantenerse oculta, pero todo se complica al conocer a Óscar León, un hombre marcado por el abandono de su esposa Eva. Aunque Óscar intenta mantenerse distante, termina enamorándose de Carolina. Sin embargo, su relación enfrenta serios desafíos: el secreto sobre la verdadera identidad de Carolina, las razones por las que llegó a Monteverde, y su decisión de hacerse pasar por religiosa. Lo más grave es que Carlos, su esposo, no descansará hasta encontrarla, poniendo en peligro todo lo que ella ha construido.

El padre Gabriel y la hermana Celeste lideran la "Operación Génesis", un proyecto destinado a revivir Monteverde, lo que explica la llegada del autobús al pueblo lleno de mujeres. Este plan abre la puerta a nuevas historias de amor, como la de Juan David, un joven noble y sobrino del padre Gabriel, quien se enamora de Angelina, una de las recién llegadas. Sin embargo, su relación enfrenta constantes problemas debido a Gloria, la madre de Angelina, una mujer manipuladora que se convierte en un obstáculo persistente en su matrimonio.

En paralelo, el hijo de Óscar León, un joven llamado Franco, se enamora de Lucía Cohen, una chica que llega al pueblo intentando sanar su herida amorosa, después de ser abandonada en el altar el día de su boda. Pese a que ambos sienten una conexión especial e intentan estar juntos, su relación enfrenta numerosos obstáculos. La indecisión de Lucía por tener un nuevo romance la hace alejarse de Monteverde, situación que aprovecha Julieta, una mujer sin escrúpulos recién llegada al pueblo, que asegura estar embarazada de Franco. Lucía regresa ya que se ha dado cuenta que de verdad ama a Franco, pero las cosa ya se han complicado, no obstante lucha por su amor, pero aparece Rodrigo, su exnovio, complicando aún más, las cosas. La lucha entre el amor verdadero y las intrigas será una constante en su historia.

Por otro lado, Lucas, el mejor amigo de Franco, se interesa por Rosalía, quien también ha llegado con el grupo de mujeres a Monteverde en busca de su padre biológico.

También Lucas, con ayuda de Rosalía, emprende una búsqueda para descubrir más sobre sus orígenes; él sabe que es de desendencia italiana, pero su padre es mexicano y no parará hasta saber quién es, lo que desatará más conflictos.

Eva, la exesposa de Óscar, regresa con la intención de revindicar el abandono hacia él y su hijo Franco. Su regreso revive emociones y secretos del pasado, hasta que finalmente se ve obligada a confesar la verdad.

Don Manuel Toro es un hombre que en sus años mozos fue un gran seductor que le inyecta ligereza y picardía a la historia. Al ver a Gloria queda prendado de ella y hará lo imposible por conquistarla, pero Gloria sólo lo utilizará para su propio beneficio.

Por otro lado, Hugo, el nieto de Don Manuel, vive su propio despertar amoroso al enamorarse de Juanita, la nana de Andrés. A pesar de sus inseguridades, Hugo se esfuerza por ganarse su amor, y poco a poco, Juanita empieza a corresponderle, aunque teme entregarse por completo.

Otros romances que surgen son el de Doris, la conductora del camión que llegó con todas las mujeres al pueblo, y el de Cárcamo un trabajador de Oscar que al no tener el valor de confesarle su amor le roba su camión para evitar que se vaya de Monteverde.

En Monteverde nacerán muchas historias de amor, de amistad y de intriga, pero sobre todo de esperanza de encontrar la felicidad.