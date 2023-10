Mira Quién Baila ¡La Revancha!: Amara 'La Negra' queda fuera por una fractura en un dedo del pie

Por esa razón la dominicana decidió retirarse de la competencia, me voy "no por mala bailarina, sino por un tema de salud", fueron sus palabras. "Me siento orgullosa por el trabajo que hice". Por su parte los jueces solo tuvieron lindos mensajes para la famosa que quiso estar presente en la gala para despedirse de todos. Roselyn Sánchez le señaló que era la contrincante a quien darle pelea, mientras que Isaac Hernández la felicitó por el trabajo que hizo y aseguró que es una gran pérdida para la competencia. Amara 'La Negra' se despidió con un cheque por 5,000 dólares para la fundación Poder Latinx.