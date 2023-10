Mira Quién Baila ¡La Revancha!: Todo sobre la salida de Frida Sofia y otros importantes momentos

La gala transcurrió y la influencer no se presentó en la pista, dejando pendiente su coreografía con un tema de Britney Spears. Los jueces nombraron a Lis Vega como ‘La Mejor de la Noche’ y eligieron a los participantes que quedaron en riesgo y aquellos que estaban a salvo. Adrián Lastra, Amara 'La Negra' y Diego Amozurrutia quedaron en zona de peligro, pero el resto de los participantes decidió salvar a la dominicana, por lo cual solo Adrián y Diego tendrían que bailar una segunda ronda. Los expertos decidieron que no era necesario, pues ya no elegirían de entre ellos al primer eliminado de la temporada y señalaron que Frida Sofía era la participante que quedaba fuera de la competencia.