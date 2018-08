Javier Poza a los ‘haters’: "No caigan en la violencia" por los tensos momentos con Mike Bahía

“Entiendo perfecto la molestia de los seguidores de Mike Bahía por su salida del programa y por su sentir en general, sin embargo lo que no entiendo es la manera tan agresiva de manifestarla ya que en ningún momento, en lo personal y como producción, le faltamos al respeto”, declaró Javier.

Mike fue protagonista de la tercera gala de Mira Quién Baila no solo por su eliminación -la audiencia decidió con sus votos que continuara en el concurso la actriz Sara Corrales-, sino por su enfrentamiento con los jueces y sus acusaciones de bullying contra el show.

“Mike Bahía es un rey, ‘I love you and thank you’ por defendernos”, declaró Rosie en Instagram después de la gala donde volvió a quedar nominada, en esta ocasión junto a Irina Baeva.