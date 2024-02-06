Minas de Pasión llegó a su final: mientras Emilia perdonó a Roberta, 'La Patrona' recibió un cruel castigo

Protagonizada por Livia Brito, Osvaldo de León, Anette Michel y con un gran elenco, la telenovela Minas de Pasión llegó a su episodio de desenlace. Tras una ardua batalla, Emilia y Roberta se vieron frente a frente por última vez en un duelo de alarido. A continuación te presentamos los momentos cumbre del gran final del melodrama.

Roberta perdió su belleza y fortuna en Minas de Pasión



La ambición para ella fue una forma de vida. La maldad su sello personal. Si alguien se cruzaba en sus planes, nunca le tembló la mano para eliminarlo. Así fue el día a día de Roberta en Minas de Pasión. Aunque nadie se atrevía a desafiarla, sus años de terror terminaron de la peor manera.

Con el deseo de acabar para siempre con Emilia, 'La Patrona' la citó en su casa amenazándola con herir a su hijo Nicolás. Viendo a su rival rendida ante sus pies, la villana pensaba esparcir una copa repleta de ácido sobre su cuerpo.

Enterado de la situación, Leonardo se apresuró para confrontar a Roberta y detenerla de una vez por todas. Burlona y segura de que volvería a triunfar, 'La Patrona' retó a su hijo a que le disparara. Justo cuando estaba por vaciar el ácido, Roberta recibió un disparo en el brazo que provocó que la sustancia cayera por completo en su propia cara.



Los paramédicos aparecieron de inmediato para trasladarla al hospital e impedir que muriera. Sin el poder y la fortuna que la acompañaron, Roberta terminó sin armas ante Emilia, quien la visitó para aclararle que le perdonaba todo el mal que le causó y que deseaba que sobreviviera para que pagara en carne viva todos sus crímenes.

Alarmados por la gravedad de 'La Patrona', los médicos la dieron por muerta por un momento. Asombrosamente, su corazón volvió a latir mientras su hermana Joaquina la abrazaba con su amor.

Con el pasar de los meses, Roberta regresaría a la vida de la que una vez escapó. No obstante, esta vez regresaría desfigurada de la cara y completamente enloquecida. Al mirarse al espejo se dijo para ella: "Qué bella soy, soy hermosa".

Agradecida por lo que hizo por ella en el pasado, Joaquina se encargó de velar que no le hiciera daño a nadie y de evitar que permaneciera encerrada en la cárcel.

Emilia y Leonardo alcanzaron la felicidad en Minas de Pasión



Libre de toda la maldad de la que fue presa, y contenta por el fin de las fechorías de Roberta. Emilia vio que su lucha por la justicia rindió frutos. La vida que alguna vez le arrebataron poco a poco volvió a su alma acompañada de mucho cariño.

Una vez despojada de su identidad como Victoria, la ingeniera retomó su día a día como Emilia Sánchez. Su hijo finalmente regresó a su brazos para comenzar un nuevo camino de la mano. En esa nueva aventura Leonardo se sumaría para acompañarla con toda la fuerza de su corazón.

En compañía de amigos y familiares, Emilia y Leonardo celebraron la boda que por tantos años soñaron. Contentos por su unión, recibieron los aplausos y los buenos deseos de todos los presentes.

Sara y Danilo se marcharon para vivir su amor en Minas de Pasión



Arrepentida por todo el daño que hizo en el pasado, Sara se dijo agradecida por una nueva oportunidad para su vida. Gracias a Emilia, la alcaldesa sobrevivió al ataque de Roberta y pudo encaminarse por un sendero alejado de la envidia y la malicia.

Por su parte, Danilo también quiso enmendar sus errores de años pasados y declaró ante la justicia todos los fraudes que cometió. Así, se convirtió en testigo protegido y se vio en la necesidad de marcharse del pueblo.



Pero no iría solo, Sara y su hija se unirían para cumplir el anhelo de vivir en familia.

Sebastián encontró a su gran amor en Minas de Pasión



Por muchos años Sebastián alojó en su corazón un inmenso amor por Emilia. Además de ser su mejor amigo y cómplice, el ingeniero se encargó de protegerla y apoyarla en su lucha por la justicia. Para su mala fortuna, ella nunca pudo corresponderle el sentimiento.

Sin embargo, en su camino apareció Miriam, la joven que en el pasado fue amante de Adalberto y con quien tuvo un hijo. Desde que conoció a Sebastián, ella se rindió de amor por él. La inmensa bondad de 'Sebas' también la procuró, pero sin abrirle paso al cariño.

Cuando parecía que sus vidas finalmente se distanciarían, Sebastián le pidió que no se marchara y que juntos formaran una familia. Ahora ni Adalberto ni la sombra del mal podrían interferir en la historia que comenzaban.

'El Tigre' y Zaira volvieron a estar juntos en Minas de Pasión



Parecía que la historia del 'Tigre' y Zaira estaba destinada a su fin. Sus diferencias pusieron en peligro su matrimonio, y la aparición de Marat vino a reforzar el distanciamiento. No obstante, la fuerza de su amor se impuso a las barreras.