5 razones para no perderte el final de Minas de Pasión

Luego de cinco meses de transmisión Minas de Pasión está llegando a su final y todavía hay mucho por saber para conocer el destino de sus protagonistas.

Livia Brito, Osvaldo de León, Anette Michel, Cynthia Klitbo, Alejandro Camacho, Karyme Lozano y un gran reparto estelarizaron esta producción de Pedro Ortíz de Pinedo que, desde el capítulo uno, nos tuvo al borde del asiento y que ahora promete tener un desenlace impactante.

Aquí te dejamos cinco razones por las que no te puedes perder este gran final.

Sara Quintana intenta rehacer su vida con Danilo



Sara está gravemente herida de un balazo que le dio La Patrona, debido a toda la sangre que perdió y las complicaciones tiene lesiones serias en un riñón. Danilo se ofreció para donarle un riñón, sin embargo, no fue compatible, cosa contraria a Emilia quien cumple con todos los requisitos y decidió realizar la donación y arriesgarse con la operación que resultó ser todo un éxito. Por este motivo Danilo le comenta a Sara que va a confesar todos sus delitos ya que prometió que si salía de la operación él pagaría por el mal que había hecho.

¿Qué pasará con Roberta, ‘La Patrona’?



La Patrona es arrestada por órdenes de Fidel pero en su traslado fue interceptada por Adalberto quien intentó acabar con su vida, pero Roberta recibió ayuda de Ezequiel y mata a Adalberto. Una vez en libertad, Roberta contacta a Joaquina para decirle que quiere su vida a cambio de dejar de molestar a Leonardo y toda su familia, sin embargo, Joaquina le da un fuerte golpe que la deja inconsciente, por lo que decide entregarse a las autoridades y confesar que acaba de matar a ‘La Patrona’. ¿Será que Roberta recobre la conciencia y pueda terminar con sus planes de venganza?

La venganza de Roberta



Leonardo le dice a Marijo, Nicolás y Cayetana que Roberta ha escapado y les pide que se resguarden en su casa, sin saber que Ezequiel está escondido vigilando, con cámaras, cada movimiento. Los cómplices de Roberta los dejan encerrados y sin luz y quedan a la espera de recibir órdenes para deshacerse de ellos. Mientras esto pasa Orlando arresta a Fidel, quien intentaba matar a Aleida. Con Fidel arrestado ¿será que confiese todo lo que hizo al lado de Roberta y de esta forma hunda más a ‘La Patrona’?

El amor de Emilia y Leonardo



Luego de que Leonardo se entera de que Victoria realmente es Emilia, están más unidos que nunca pues su amor por ella nunca desapareció. Juntos como una familia, lucharán para evitar que Roberta les haga daño, sin embargo, con Emilia convaleciente en el hospital, las cosas están muy tensas. Mientras Leonardo busca ayuda para que vuelvan a detener a Roberta, la vida de todos corre peligro. ¿Será que puedan vivir juntos y en familia como siempre lo pensaron? ¿Roberta podrá evitar que sean felices?

El Tigre, Zaira y Joaquina



El Tigre poco a poco recupera la confianza en sí mismo luego de la operación con la que pudo volver a caminar, sin embargo, ahora lucha por recuperar a Zaira, a quien alejó de su vida y ahora podría ser demasiado tarde para recuperarla ya que tiene competencia en el amor.

Sin embargo, tanto el tigre como Zaira están protegiendo a Emilia para que no le pase nada durante su recuperación en el hospital ¿Será que esto lo una y renazca la chispa del amor entre ellos?

Por su parte Joaquina hace todo lo posible por recuperar la confianza de Leonardo, quien se acaba de enterar que ella es su verdadera madre y no Roberta como le hicieron pensar toda su vida.

Por ello está dispuesta a dar su vida por él para demostrar lo arrepentida que está por no habérselo dicho antes.

Joaquina es amedrentada por Roberta y luego de golpearla fuertemente logara escapar, ahora frente a las autoridades, deberá de demostrar cómo es que vivió engañada por ‘La Patrona’ y no fue ella quien cometió el asesinato de Don Ignacio y así evitar pasar en la cárcel el resto de su vida.