'Mi marido tiene más familia' dijo adiós con un final repleto de esperanza, cariño y unión

La telenovela nos demostró que la familia es el mejor refugio. A lo largo de la historia los personajes atravesaron por sufrimiento, tragedias y despedidas. Sin embargo, el calor de la familia y de los amigos fue un sostén para no caer en un abismo.

Su vida su quebró con su muerte. Daniela vivió el peor dolor con el fallecimiento de Gabriel. Pero su alma descansó al saber que Guido fue castigado por haber cometido el asesinato. Además, no se dio por vencida, pues sus tres bebés la necesitaban fuerte y valiente.

Neto tenía la ilusión de casarse con ella, y frente al mar le pidió matrimonio. Sorpresivamente, Grecia rechazó la propuesta, pero no por falta de amor. No, ella le explicó que prefería disfrutar de su noviazgo sin prisas y no perder la magia de su relación.