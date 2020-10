Médicos te sorprenderá con un final de impacto, vívelo este lunes 2 de noviembre por Univision

La telenovela protagonizada por Livia Brito , Daniel Arenas , Grettell Valdez , Rodolfo Salas y un gran elenco llegó a las pantallas de Univision para ponernos al filo de nuestros asientos con su historia llena de amor, sueños, misterios y principalmente de compromiso por cuidar de los demás. Noche a noche los héroes de carne y hueso han enfrentado difícles pruebas, pero su determinación los ha sacado adelante. No te pierdas el gran final de Médicos en un especial de dos horas este lunes 2 de noviembre a las 8P/ 7C por Univision.

Tras el despido y regreso de David al Instituto, las cosas con Regina no han ido muy bien, pues él no ha logrado recuperar su confianza y la cercanía con Ana no los ha ayudado mucho. Ahora les tocará a ambos decidir si quieren luchar por lo que sienten, o pondrán distancia de por medio.