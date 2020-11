Roselyn Sánchez no podrá conducir los Latin GRAMMY a causa de una lesión

"Lamentamos confirmar que Roselyn Sánchez no conducirá la 21.a Entrega Anual del Latin GRAMMY® . Pronto tendremos más actualizaciones sobre nuestro equipo de conducción. Desde La Academia Latina de la Grabación le enviamos muchos cariños a Roselyn y le deseamos una pronta recuperación". -La Academia Latina de la Grabación



La conductora puertorriqueña también hizo el anuncio en sus redes sociales, donde lamentó profundamente no estar en la ceremonia pues tiene que usar por seis semanas una bota y el doctor le prohibió usar tacones. "Decidí que no era lo indicado viajar así a Miami, con esta incomodidad... No quería deslucir este show que será tan maravilloso", dijo Roselyn Sánchez en un mensaje publicado en sus redes sociales.