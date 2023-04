Lágrimas, música y glamour: así se vivió la noche de los Latin AMAs 2023 en fotos

"Siempre he hablado de lo que significa para mí ser latina, pero específicamente el orgullo que me da ser mexicana es otra cosa […] Ser mexicana no nada más me inspira en la música, más que nada me inspira en mi manera de trabajar, en mi manera de amar, mi manera de estar con mi familia, a mis abuelitos que los quiero mucho. Mi sangre mexicana es todo para mí".