Luis va a la vecindad por Mar y la lleva de regreso a la mansión Portilla

Tras contarles la experiencia vivida a sus hijos, Luis les pregunta por Mar pues no la ve en la mansión. Descubre lo que ocurrió este 14 de enero en “Las Hijas de la Señora García”.

Con un poco de pena y miedo, Leonardo, Nicolás, Arturo y Camila confiesan a su padre que corrieron a la Señora García y sus hijas de la casa pues descubrieron que estaban ahí sólo por su dinero.

Furioso, Luis les recrimina a sus hijas por tal acción tan baja e incluso les asegura que se siente muy decepcionado pues ni muerto pudieron respetar su decisión.

“No lo puedo creer, ni muerto pueden respetar mi voluntad, la decisión que yo tomé de mi dinero”, les recriminó.

Luis va en buscar de Mar para llevarla de regreso a vivir con él



En busca de recuperar a su esposa, Luis sale con rumbo a la vecindad para explicarle todo lo que vivió y pedirle que regrese a vivir con él.

Sorprendida, Mar pierde el conocimiento por segundos al volver a ver a Luis, pero finalmente, su felicidad es inmensa pues el hombre que más se ha preocupado por ella y su hijo está vivo y no los dejará desamparados.

Luis le pide a Mar que regrese a la mansión con él, pero ella ya no quiere más problemas y le dice que prefiere quedarse en la vecindad porque sabe que no es bienvenida en la mansión Portilla.

Descubre si Mar regresará a la casa de los Portilla y si esa decisión romperá por completo la relación entre Luis y sus hijos.