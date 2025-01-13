Revive el gran estreno de Las Hijas de La Señora García

En compañía de un elenco de lujo, María Sorté, Oka Giner y Ela Velden protagonizan Las Hijas de La Señora García, la nueva telenovela de José Alberto Castro, donde sus personajes navegarán por la ambición, los sueños sin cumplir, las intrigas y el amor.

La ambición persigue a Ofelia, Mar y Valeria en Las Hijas de La Señora García



En su nuevo personaje, María Sorté interpreta a Ofelia García, una mujer decidida a gozar una vida de lujos y riqueza que su pasado le ha negado. Para lograrlo tiene entre sus manos la belleza de su hija Mar (Ela Velden), a quien moldea y manipula a su antojo.

Y para muestra un botón. La señora García acompañó a su retoño a una audición actoral, pero sus desmedidas ganas de hacer brillar a Mar provocaron que todo fuera un fracaso. Sin embargo, la esperanza de convertirla en una estrella no abandona su mente.

Ofelia fue clara y contundente con Mar en su obsesión por huir de la pobreza: "Vamos a usar cada segundo que te queda de tu belleza para encontrar al hombre y la vida que mereces, hija".



Contrario a sus planes se encuentra su hija Valeria (Oka Giner), una joven rebelde y aguerrida que está convencida de que la felicidad no la da el dinero. Instructora en un gimnasio es la proveedora de su hogar y la principal rival de la ambición de su mamá.

Valeria no soporta la manipulación que se ejerce sobre Mar y trata de mostrarle que la vida es más simple.

El drama dentro de la familia Portilla en Las Hijas de La Señora García



Encumbrada gracias a su negocio textilero, la familia Portilla podría presumir de tenerlo todo. No obstante, los enredos, pleitos y envidias están a la orden del día dentro de su hogar. Para don Luis (Guillermo García Cantú) y Cecilia (Laura Flores) sus hijos son los más importante, pero no han alcanzado la armonía entre ellos.

Por un lado se encuentra Arturo (Brandon Peniche), un hombre dedicado a la fiesta y quien recibió los reclamos de su novia por engañarla con otras mujeres. También se encuentra Nicolás (Emmanuel Palomares), un joven enfocado en la empresa y quien es visto como el hijo favorito.

Por otro lado está Leonardo (Juan Diego Covarrubias), quien se esmera por ser reconocido por su padre, pero solo termina sintiéndose relegado. Casado con Paula (Geraldine Bazán), se involucra en constantes conflictos con sus hermanos causados por su esposa. Además, es notoria la envidia que le tiene a Nicolás.

Y como la más chica de la familia está Camila (Macarena Miguel), una joven enfocada en darse la buena vida sin reparar en los movimientos de la empresa.

Mar vive un amor prohibido en Las Hijas de La Señora García



Mientras Mar cumple al pie de la letra los mandatos de su madre, por otro lado vive una ilusión de amor con Juan, un humilde joven de su barrio. Ese romance arrastra una condena: el rechazo de Ofelia. La señora García repudia la sola idea de imaginarla casada con él y en medio de la pobreza.

Frente a la pretensión de Juan de ver a su amada, Ofelia no se midió en sus palabras ni en sus actos. Furiosa bañó al joven de agua fría con una manguera y lo amenazó con llamar a la policía. El escándalo le provocaría un fuerte pleito con sus dos hijas por controlarlas.

Valeria y Arturo, un encuentro que emana amor en Las Hijas de La Señora García



Después del encontronazo que Ofelia sostuvo con Juan, tanto Mar como Valeria le reclamaron por querer controlar sus vidas. Pero fue la segunda la que llevó sus recriminaciones al límite al explotar cuando su madre agradeció por la muerte de su marido.

Valeria no soportó escuchar sus palabras y terminó por cortarse accidentalmente una mano tras romper el vidrio de una alacena. Triste trató de hallar consuelo en su soledad y en sus lágrimas.



Al día siguiente su herida se abriría mientras mostraba una rutina de ejercicio en el gimnasio. Y fue ahí donde sucedió un choque inesperado: Arturo se impactó contra ella para auxiliarla a detener el sangrado de su cortada.

Asombrada por la ayuda, Valeria se retiró agradecida sin dejar de apartar los ojos de él.

La oportunidad que Ofelia tanto espera en Las Hijas de La Señora García



Reconciliada con Mar tras el pleito que tuvieron, Ofelia se enteró de las audiciones que la empresa de los Portilla haría para encontrar a la mujer que sería la imagen de su nueva línea de ropa deportiva.

Entusiasmada con la oportunidad, la señora García le aseguró a su hija que ella será la elegida y que a partir de ahora su vida cambiará para siempre.