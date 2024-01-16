Bárbara de Regil protagoniza LALOLA, una divertida serie de ViX

En la actualidad, nuestra sociedad enfrenta desafíos relacionados con comportamientos arraigados como el machismo y la misoginia. Estos problemas continúan afectando a mujeres de todas las edades y en diversos contextos. Muchas producciones se han dado a la tarea de concientizar a la audiencia de estas problemáticas, tal es el caso de LALOLA, la nueva comedia romántica de ViX, protagonizada por Bárbara de Regil.

En LALOLA, que estará disponible en el servicio premium de la plataforma de streaming, Bárbara de Regil interpreta a Lola, un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, quien debe aprender a navegar en una nueva realidad y enfrentar las consecuencias de sus acciones en una sociedad que a menudo las desaprueba.

LALOLA: U

n elenco de primera

LALOLA cuenta con un elenco de renombre que incluye nombres como Bárbara de Regil, Alejandro de la Madrid, Alexis Ayala, Gonzalo García Vivanco y Cynthia Klitbo.

Estos talentosos actores dan vida a personajes complejos y fascinantes, que enriquecen la trama de la serie y brindan una experiencia no solo cautivadora si no aleccionadora.

LALOLA, una historia transformadora

La trama de LALOLA gira en torno a un hombre exitoso que cree que puede usar a las mujeres para satisfacer su ego. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando despierta un día en el cuerpo de una mujer.

A partir de ese momento, Lola se embarca en la búsqueda para recuperar su apariencia original mientras intenta proteger su trabajo y mantener intactas sus relaciones personales más importantes.

En esta nueva realidad, Lola se ve obligada a enfrentar las dificultades y violencias a las que las mujeres se enfrentan diariamente en nuestro mundo.

Desde aprender a caminar y comportarse de acuerdo con los estándares de género, hasta lidiar con los prejuicios y las expectativas de una sociedad que constantemente las juzga, Lola experimenta en carne propia las desigualdades y la doble moral que existe en comparación con los hombres.

LALOLA no solo entenderá al público, sino que generará reflexiones sobre el machismo y la discriminación de género que persisten en nuestra sociedad.

Más detalles de LALOLA

Detrás de LALOLA se encuentra un gran equipo de producción encabezado por Joshua Mintz y Ana Celia Urquidi como productores, y Francisco Franco Alba y Ana Lorena Pérez Ríos como los directores de la serie.

El equipo ha trabajado arduamente para asegurarse de que cada aspecto de la serie cumpla con los más altos estándares de calidad y brinde una experiencia inolvidable para la audiencia.

La versión original de la LALOLA fue creada por Sebastián Ortega y se estrenó en la televisión argentina en 2007 y fue un éxito rotundo.

Debido a su popularidad, la serie fue adaptada en países como Chile, España, Rusia, India, Portugal y Perú, llegando a audiencias de todo el mundo.

LALOLA es mucho más que una serie de comedia romántica, a través de su trama generará conciencia y promoverá el diálogo sobre el machismo y la violencia de género.

No te pierdas el estreno de LALOLA este 2 de febrero por ViX.