Bárbara de Regil

LALOLA 2: cuándo y dónde ver la segunda temporada de la exitosa serie de Bárbara de Regil

Lalo despertó un día convertido en Lola por un embrujo y tras enfrentar varias adversidades como mujer, ahora tratará de revertir ese hechizo, pero sorprendida por un embarazo. No te pierdas la segunda temporada de LaLola protagonizada por Bárbara de Regil, Gonzalo García Vivanco, Alex de la Madrid, entre otros.

Por:
Univision
Video LALOLA regresa en su segunda temporada a ViX, a partir del 8 de noviembre

La diversión de LALOLA regresa el próximo viernes 8 de noviembre a la plataforma ViX en su servicio Premium, el cual tendrá disponibles los 10 episodios que integran su segunda temporada.

Luego del éxito de la primera entrega, LALOLA está de vuelta para volver a ser la serie de comedia preferida del público. El papel protagónico está a cargo de Bárbara de Regil, quien se consagró en este género gracias a su interpretación de Lola, un hombre que termina convertido en mujer de la noche a la mañana, a causa de un embrujo.

LALOLA 2: ¿quiénes integran el reparto de la segunda temporada?


Además de Bárbara de Regil (‘Pacto de Sangre’, ‘Cabo’, ‘MexZombies’), el cast lo complementan: Alejandro de la Madrid (‘La rebelión’, ‘Enfermo Amor’, ‘Monarca’), Alexis Ayala (‘Amar a Muerte’, ‘Vencer la Ausencia’, ‘Si Nos Dejan’), Gonzalo García Vivanco (‘La Desalmada’, ‘Cuna de Lobos’) y Cynthia Klitbo (‘Juego de Mentiras’, ‘Mujer de Nadie’, ‘El Privilegio de Amar’).

También actúan en LALOLA: Diego Amozurrutia, Carmen Madrid, Pamela Almanza, Majo Pérez, Christopher Aguilasocho, Alfonso Borbolla, Epy Vélez, Lumi Cavazos y Francisca Aronsson.

LaLola 2: ¿de qué va la trama de esta segunda temporada?


Al final de la temporada 1, Lola estaba dispuesta a acabar con el hechizo que lo convirtió en mujer. Para esta segunda temporada Lola enfrenta una situación inesperada: está embarazada y busca descubrir cómo ocurrió todo.

En la búsqueda de ‘el verdadero amor’, descubrimiento necesario para romper el embrujo de Circe, cae en enredos románticos y trata desesperadamente de volver a ser hombre, aunque sea solo por 24 horas.

Lola besa a mil ranas, sin darse cuenta de que su verdadero amor puede estar justo frente a ella. Con el próximo eclipse acercándose, consulta a Alexa sobre lo que es el amor, pero es Gastón quien confiesa sus sentimientos por ella. Ahora, con solo una semana las apuestas nunca han sido tan altas, preparando el escenario para una temporada llena de romance y autodescubrimiento.


