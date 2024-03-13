Estos son los actores y personajes de La Viuda Negra, protagonizada por Ana Serradilla, que conquistarán tu corazón
Desde su transmisión en 2014 La Viuda Negra se colocó como uno de los fenómenos televisivos que ha cautivado a audiencias en todo el mundo debido a su intrigante trama y a su talentoso elenco.
Esta novela, inspirada en hechos reales, desentraña la vida de Griselda Blanco, una de las figuras más controvertidas y poderosas del mundo del crimen organizado en Colombia.
A través de una narrativa llena de suspenso y emociones, y con un reparto estelar, La Viuda Negra explora los límites del poder, la ambición y la redención en un mundo marcado por la oscuridad y la intriga.
Sin duda gran parte de su éxito es en gran parte gracias al talento y la dedicación de su elenco. Entre los que destacan:
Ana Serradilla es Griselda Blanco en La Viuda Negra
La actriz mexicana impresionó con su interpretación de la famosa narcotraficante colombiana. Su manejo magistral del acento y su entrega al personaje cautivaron a la audiencia. Serradilla le dio vida a Griselda en su madurez.
Eileen Moreno (versión más joven) como Griselda Blanco en La Viuda Negra
Esta talentosa actriz colombiana dio vida a la versión más joven de Griselda Blanco. Su actuación ha sido aclamada, catapultándola a la fama y mostrando su versatilidad en la pantalla.
Tiaré Scanda como Ana Blanco en La Viuda Blanco
La mexicana interpreta a la madre de Griselda. La actriz logró transmitir la ingenuidad y la resignación de este personaje, donde destacó por su lucha por adaptarse a las difíciles circunstancias que enfrenta junto a su hija.
Camilo Wilson como Cejas en La Viuda Negra
Wilson da vida a Cejas, el primer amor de Griselda, un este personaje arriesgado y enamoradizo, un líder nato dentro del grupo criminal.
Juan Carlos Messier como Señor Restrepo en La Viuda Negra
Messier da vida a un personaje poderoso y ambiguo, que destaca su lucha por mantener su estatus y su moralidad cuestionable.
Lucho Velazco como Robayo en La Viuda Negra
Velazco captura a la perfección la ambigüedad moral de este personaje, mostrando su pasión enfermiza por Griselda y su papel como uno de los primeros narcotraficantes de los setenta.
Fernando Solórsano como Guaguancó en La Viuda Negra
Solórsano impresionó con su actuación como un hombre traicionero y sin límites morales, destacando su capacidad para sorprender en cada escena.
Guaguancó es uno de los primeros traficantes colombianos que conoce el negocio del hampa a la perfección.
Carlos Felipe Sánchez
como Richi en La Viuda Negra
Carlos Felipe da vida a este personaje leal y valiente que muestra una devoción por Griselda y su desprecio por los conceptos tradicionales de justicia y virtud.
Juan Pablo Gamboa como Norm Jones en La Viuda Negra
Gamboa destaca en su papel como el oficial de la DEA que persigue a Griselda Blanco, mostrando su persistencia y determinación en capturar a La Madrina.
Norma Nivia como La Alemana en La Viuda Negra
Nivia impresiona con su interpretación de esta mujer decidida, carismática cuya importancia en la vida de Griselda Blanco es primordial. Fue una de las primeras mujeres que ayudó a La Madrina a traficar en Estados Unidos.
En conjunto, el elenco de La Viuda Negra logra crear una experiencia y cautivar a los espectadores a un viaje fascinante a través del mundo del crimen y la intriga.