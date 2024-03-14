El Camino de Ana Serradilla antes y después de La Vida Negra

Ana Serradilla, nacida el 9 de agosto de 1978 en la Ciudad de México, es una actriz cuya trayectoria destaca por su versatilidad y talento.

PUBLICIDAD

A pesar de haber estudiado diseño gráfico la verdadera pasión de Ana Serradilla siempre fue la actuación. Decidida a perseguir su sueño, dejó la carrera universitaria para estudiar actuación en el CEFAC en 1998.

Rápidamente, su talento fue reconocido y fue reclutada para protagonizar la telenovela 'Chiquititas' en Argentina.

Tras su regreso de Buenos Aires, Ana retomó su formación actoral mientras participaba en diversas producciones televisivas como 'La Vida en el Espejo', donde compartió escena con Diego Luna.

Su incursión en el cine fue en 1999 con el cortometraje 'El Duende del Reloj', pero fue hasta 2002 que llegó su primer largometraje, Un mundo raro, dirigido por Armando Casas.

Su carrera se fue consolidando con su participación en telenovelas como 'Cuando Seas Mía' y 'Mirada de Mujer, el Regreso'.

Sin embargo, fue en el 2004 cuando su carrera tomó un impulso significativo con su protagónico en 'Las Juanas', remake de una exitosa serie colombiana.

A lo largo de los años siguientes, Ana Serradilla participó en diversos proyectos como en la serie Línea Nocturna y en películas como 'Cansada de Besar Sapos' y 'Déficit', dirigida por Gabriel García Bernal.

Su trabajo y talento la llevó a obtener reconocimiento internacional, abriéndole las puertas para proyectos internacionales como 'El Brindis' y 'All Inclusive'

Su talento continuó brillando en producciones como el remake latino de 'Desperate Housewives' y la película 'Euforia'.

En los años siguientes, Ana Serradilla continuó su incursión en el cine con películas como 'Preludio' y 'La Otra Familia'.

PUBLICIDAD

En 2013 ganó la Diosa de Plata a la Mejor Actriz por su papel en Luna Escondida.

En 2014 su papel de Griselda Blanco en la exitosa serie Griselda Blanco, la Viuda Negra, la consolidó como una de las actrices más talentosas y versátiles de la industria del entretenimiento.

Su último trabajo en televisión fue la serie 'La rebelión' (2022) y en la novela 'Doña Flor y sus dos maridos' (2019), mientras que en cine fue en 'La boda de Mi Mejor Amigo' y 'Welcome to Acapulco' (2019).