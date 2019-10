La muerte se interpuso entre Paulina y Paola: esto sucedió en el final de La Usurpadora

"Mi muerte es mía"

Un encuentro definió el destino de las dos hermanas. Para salvar a Lisette, Paulina acudió a una nueva cita con Paola, quien no dejaría escapar la oportunidad para eliminarla con la ayuda de Manuel. Al estar frente a frente, Paola le reclamó por haberse robado su vida como primera dama y de inmediato tomó una pistola para matarla. Paulina no se amedrentó y le aseguró que su vida estaría siempre llena de rencor y amargura.

Afortunadamente, Facundo y Carlos se habían enterado de la situación y pusieron en marcha un operativo para detener a Paola y salvar a Paulina. Facundo apareció inesperadamente por una de las puertas y no dudó en dispararle a Paola. Sin embargo, Manuel se interpuso y recibió el disparo en el pecho. La vida se le escapó en cuestión de segundos.

Su vida le pertenecía y no se la entregaría a nadie. Así lo tenía decidido Paola, quien al verse rodeada por policías optó por no rendirse. Frente a Paulina, Carlos y Facundo se acercó a la orilla de un balcón para quitarse la vida. “Se robaron mi vida, pero mi muerte es mía, solo mía”, fueron sus últimas palabras acompañadas de un intenso llanto. Paola no esperó más y de espaldas se tiró al vacío. Al final su imagen descansó sobre el suelo, la sangre teñía su silueta mientras Paulina le lloraba.