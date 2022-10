En La Herencia, Sara y Juan libraron todos los males: así fue el final de la novela por Univision

En la cabaña que fue escenario de los maltratos de su madre cuando era niño, el maligno empresario imaginaba discutir con ella. "Tienes que irte conmigo, no debes dejar que te atrapen", fueron las palabras que oyó. Siguiendo los consejos tomó un pedazo de pan y lo llenó de veneno. "Come, hijo, come. Es para que se te quite el hambre", le decía el fantasma de su madre.