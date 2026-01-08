La Casa de Alofoke: El After Party: los artistas e influencers que estarán en el reality show

Video La Casa de Alofoke: After Party, estreno 11 de enero

La Casa de Alofoke: El After Party es el primer reencuentro oficial de los participantes de la segunda temporada de La Casa de Alofoke. Se llevará a cabo en Miami, por lo cual será la primera vez que la producción salga de República Dominicana.

El programa especial reunirá a los participantes que acapararon la atención del público en la temporada 2 del reality show. Ellos revivirán momentos intensos, compartirán confesiones inéditas y revelarán sorpresas que no verás en ningún otro lugar.

PUBLICIDAD

La Casa de Alofoke: El After Party: ¿quiénes participarán en el reality show?

Ellos son las celebridades e influencers que estarán en La Casa de Alofoke: El After Party:

La Fruta (José Manuel De La Cruz Arias): ganador de la segunda temporada

Mami Nolas (Yorkis Carmen Nina)

La Insuperable (Indhira Ircania Luna Guzmán)

Shadow Blow (José Ariel Fernández Soto)

Luis Style (Luis Llivert Santana Cuevas)

La Perversa (Denisse Michelle Tejada)

Juan Carlos Pichardo

DJ Scuff (William Junior Walther Jiménez)

Luis Polonia

Michael (Michael Flores)

JLexis (Jaryel Alexis Román)

Dani Barranco (María Daniela Barranco Ponceleon)

Pollito Tropical (Randy Álvarez)

JD Con Su Flow (Joserny Disla)

Grace Boom (Grace Andrea Bonilla)

Vladi Gómez (Vladimir Gómez)

La Casa de Alofoke: El After Party: cuándo, dónde y a qué hora verlo en vivo

La Casa de Alofoke: El After Party se transmitirá el domingo 11 de enero a las 8P/7C por Univision, pero también podrás disfrutarlo en vivo en el canal de YouTube de Univision, en donde se ofrecerá una hora adicional de contenido exclusivo inmediatamente después de la transmisión en TV.

La Casa de Alofoke: El After Party: ¿quiénes serán los conductores del reality show?

El reality La Casa de Alofoke fue creado por el productor Santiago Matías ‘Alofoke’, por lo que era de esperarse que él también estuviera al frente de La Casa de Alofoke: El After Party. Su co-host será el cineasta Josell Hernández.