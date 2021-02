Imperio de Mentiras llega a su gran final, vívelo este domingo por Univision

Una y otra vez, Elisa y Leonardo han descubierto engaños, trampas y traiciones de las personas que menos imaginaban. Los secretos han dañado su amor, pero no han logrado acabar con él. Ahora enfrentarán la última batalla que sacará a la luz la verdad. Vive el gran final de Imperio de Mentiras este domingo 7 de febrero a las 8P/ 7C por Univision en un capítulo de dos horas.

¿Quién asesinó a Julia y Augusto?

Una venganza sin piedad

Las humillaciones y traiciones poco a poco llenaron su corazón de rencor. El crimen era su forma de vida y los deseos de venganza lo alimentaban. Sin embargo, el amor apareció en su camino para salvarlo, pero también le provocó pérdidas irreparables. Nos referimos a Darío, el hijo no reconocido de Eugenio Serrano.

Gracias a Majo encontró una esperanza para cambiar su destino y rendirse ante la felicidad. Pero la ilusión no le bastaba: deseaba cobrarle a su padre todo el daño que le causó a su familia como la muerte del bebé que su amada esperaba.

Lleno de coraje, enfrentó al poderoso millonario y lo golpeó sin piedad para que le pidiera perdón a su mamá y a Majo. Derrotado, Eugenio no tuvo más remedio que cumplir con las órdenes. No obstante, Darío no está conforme con la situación y quiere verlo sufrir más. Así, está decidido a terminar con sus días de vida. ¿Se atreverá a asesinarlo? ¿Majo permitirá que se vuelva a manchar las manos de sangre?