Imperio de Mentiras llegó a su fin: Elisa y Leonardo encontraron la verdad de todos los misterios

La muerte de Darío y el fin de Eugenio

Ciego por el sufrimiento del pasado, 'Cobra' le ordenó al amor de su vida que se marchara, pues la sombra de sus crímenes jamás lo dejaría en paz. Segura de que lo convencería de frenar sus impulsos de venganza, Majo no se apartó de su lado. Sin embargo, Darío no dio marcha atrás y se dirigió ante su papá para asesinarlo.

El escenario para una tragedia estaba listo. Darío tomó su pistola y la puso frente a Eugenio. El dedo sobre el gatillo temblaba, pero no lo apretaba. Darío no se atrevió a cometer el crimen y el millonario aprovechó para arrebatarle la pistola. A diferencia de su hijo, el poderoso criminal no se tentó el corazón y él sí lo hirió de muerte. Victorioso y satisfecho, Eugenio se marchó con las manos manchadas de sangre.