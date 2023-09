Hotel VIP UNIMÁS: Los mejores momentos del capítulo 14 (Tello deja la competencia por una lesión)

En la habitación, Gomita se quejó con Chevo de que la pelea entre Natalia y Ligia los perjudica como agrupación y que Ligia no respeta al equipo porque tiene una relación con Silverio. En el jardín, Ligia le pidió a Manola que no se deje separar de ‘la mafia’, ella le dijo que no va a pasar, pero hay por la que no votaría, así como ella no lo haría por Silverio, a lo que Ligia aclaró que sí votaría por él para no traicionar a quienes la están cuidando.