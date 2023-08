Colate revela en Hotel VIP UniMás los millones de dólares que ha costado el pleito con Paulina Rubio

Por su parte, Jorge Van Rankin reconoció que ya no es amigo cercano de Paulina Rubio. “Yo me llevaba mucho con ella, yo la quiero mucho, yo sí la quiero mucho la neta, pero ha cambiado, de repente ya no la entiendo nada. Se desaparece y luego vuelve a aparecer, así raro, se te empieza a acabar el amor de amistad, es como una planta, si no la riegas, se seca”, destacó el conductor.