Guardián de mi Vida Guardián de mi vida llega a Univision: ¿cuándo y a qué hora verla? La telenovela 'Guardián de mi Vida', protagonizada por Silvia Navarro, se estrena muy pronto y aquí te contamos todo

Video Guardián de mi Vida: Ve aquí el primer avance de la telenovela

Un nuevo melodrama está listo para conquistar la pantalla. Univision prepara el estreno de Guardián de mi vida, una historia que promete emociones intensas, romance y secretos familiares que mantendrán al público al filo del asiento.

Guardián de mi vida llega a Univision este 18 de mayo: horario y dónde verla

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Será el próximo 18 de mayo a las 9P/8C cuando Guardián de mi vida haga su debut en Univision, consolidándose como una de las apuestas más importantes de la temporada.

Además, la telenovela estará disponible en la plataforma ViX al día siguiente de su transmisión, permitiendo a la audiencia seguir la historia en formato digital.

La producción, a cargo de Juan Osorio, marca el esperado regreso a las telenovelas de Silvia Navarro, Daniel Arenas y Paulina Goto, quienes encabezan este proyecto junto a Diego Klein.

El elenco estelar también incluye a figuras como Sergio Sendel, Kimberly Dos Ramos, Roberta Damián, Alejandro Camacho, Tiago Correa y Rodolfo Salas, entre otros.

En cuanto a la historia, la trama sigue a una empresaria exitosa y su guardaespaldas, quienes descubrirán que nadie puede protegerlos del amor. Paralelamente, la relación entre la hija de ella y un joven custodio dará un giro inesperado al transformar la rebeldía en pasión. Sin embargo, el camino no será sencillo, ya que enemigos ambiciosos intentarán cambiar el destino de los protagonistas.

Cabe destacar que Guardián de mi vida es una nueva versión del exitoso melodrama Amores verdaderos, reinventado para una nueva generación con una narrativa actualizada y personajes más complejos.

Guardián de mi vida Imagen TelevisaUnivision

¿Por qué Guardián de mi vida es uno de los estrenos más esperados?

El regreso de figuras como Silvia Navarro y Daniel Arenas, sumado a la experiencia de Juan Osorio, posiciona a esta telenovela como una de las más esperadas del año. Además, el hecho de que se trate de una nueva versión de Amores verdaderos genera altas expectativas entre los fans del género. La combinación de romance, acción y drama, junto con una producción de alto nivel, promete conquistar tanto a nuevas audiencias como a seguidores del melodrama clásico.